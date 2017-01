Issue 58:2 is off to print!

CR 58.2 is at the printer. Preorder now to look forward to

POEMS by Karla Kelsey, Donna Stonecipher, Clark Coolidge, Amanda Nadelberg, Oliviero Girondo (tr. Harris Feinsod & Rachel Galvin), Hirato Renkichi (tr. Sho Sugita), and Lisa Cattrone;

FICTION by Eduard Márquez (tr. Lawrence Venuti), Christina Hesselholdt (tr. Roger Greenwald), Michelle Dove, Brandi Wells;

CORRESPONDENCE between Robert Creeley and Larry Eigner (July—September 1951);

An ESSAY on lyric by Paul van Ostaijen (tr. Sascha Bru & Tom Willaert); an ESSAY on Edward Dorn by Stephen Fredman;

An INTERVIEW with Valerio Magrelli (by Dylan J. Montanari);

A host of fantastic REVIEWS: Richard Eldridge on Oren Izenberg, Nausicaa Renner on Lisa Robertson, Denise Dooley on Sigizmund Krzhizhanovsky, Brady Smith on Ivan Vladislavic, Jose-Luis Moctezuma on Heriberto Yepez, Michael Autrey on Karl Ove Knausgaard, Andrew Peart on Richard Owens;

and a gorgeous COVER by Chicago’s Sonnenzimmer (www.sonnenzimmer.com)